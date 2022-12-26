В Парке 1000-летия Ярославля планируют разместить вертолетную площадку

У КЗЦ "Миллениум" может появиться вертолетная площадка. Фото: Полина Вачнадзе

В Парке 1000-летия Ярославля, который находится напротив КЗЦ «Миллениум», возможно, появится вертолетная площадка.

- Грубо говоря, прилетел Киркоров. Дистанция небольшая – тут же пошел в концертный зал, выступил, потом сел и улетел обратно, - цитирует слова главного архитектора Ярославля Артема Цымбалова «ПроГород».

О наполненности парка 1000-летия задуматься пора. Одного кафе и небольшого игрового комплекса явно не достаточно для того, чтобы эта территория стал местом притяжения отдыхающих. Возможно, кроме вертолетной площадки, в парке будут размещены другие объекты, которые действительно окажутся интересны ярославцам.