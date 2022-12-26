Самыми новогодними читатели посчитали книги про Щелкунчика и «Двенадцать месяцев»

«ЛитРес» и «Ростелеком Книги» провели опрос среди пользователей. Изображение: ПАО «Ростелеком»

Накануне Нового года «ЛитРес» и сервис «Ростелеком Книги» провели опрос среди пользователей, чтобы выяснить, надеются ли они на чудо 31 декабря, будут ли загадывать желание под бой курантов и какие книги и экранизации у них больше всего ассоциируются с Новым годом. Всего в опросе участвовали более 500 респондентов из разных городов России.

Более 80% проголосовавших признались, что верят в новогодние чудеса. При этом 84% ждут от праздника волшебства и уверены, что их мечты исполнятся, а 86% непременно загадают желание в полночь 31 декабря.

Самыми новогодними книгами традиционно оказались классические истории. На первом месте — сказка немецкого писателя Эрнста Теодора Амадея Гофмана «Щелкунчик и Мышиный король»: за нее проголосовало 18,5% пользователей.

На втором месте — «Двенадцать месяцев» Самуила Маршака (16,6%), на третьем —«Ночь перед Рождеством» Николая Гоголя (11,7%). Замыкают первую пятерку сага о Гарри Поттере Джоан Роулинг (9,4%) и «Зима в Простоквашино» Эдуарда Успенского (8,6%). В топ-10 также вошли «Снежная королева» Ганса Христиана Андерсена, «Золушка» Шарля Перро, «Снегурочка» Александра Островского, «Дары волхвов» О. Генри, «Рождественская песнь в прозе» Чарльза Диккенса и «Хроники Нарнии».

Если говорить об экранизациях, то на первом месте — фильмы о Гарри Поттере (16,1%), снятые по мотивам книг Джоан Роулинг. Следом идет киноадаптация истории «Морозко» (14,5%), поставленная Александром Роу в 1964 году по русской народной сказке.

В первую десятку также вошли: «Зима в Простоквашино», «Щелкунчик и Крысиный король», «Гринч», «Рождественская история», «Чарли и шоколадная фабрика». В основу методологии исследования лег опрос, в котором участвовали более 500 пользователей из разных городов России.