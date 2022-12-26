Ярославская область заняла 29 место в рейтинге качества жизни за 2022 год

Ярославская область - на 29 месте по качеству жизни. Фото: Полина Вачнадзе

Эксперты агентства РИА составили рейтинг качества жизни в регионах России. Ярославская область в этом списке заняла 29 место, набрав 51,614 балла.

Рейтинговый балл – это среднее арифметическое баллов, которые получали области по качеству жизни, социально-экономическому положению, состоянию рынка труда, материальному благополучию населения, научно-техническому развитию и приверженности жителей здоровому образу жизни.

На первом месте, как не трудно догадаться, Москва с 83,6 баллами. На втором – Санкт-Петербург. Замыкает тройку лидеров Московская область.

В аутсайдерах Ингушетия, Еврейская автономная область и Республика Тыва.