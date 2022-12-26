В Ярославской области эпидпорог по ОРВИ превышен на 163,7%

В Ярославской области продолжает расти заболеваемость гриппом и ОРВИ. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Ярославской области продолжает расти заболеваемость гриппом и ОРВИ. Наибольшее количество заболевших, по данным регионального Управления Роспотребнадзора, наблюдается среди школьников и ярославцев старше 15 лет.

- Эпидемический порог по заболеваемости респираторными инфекциями превышен по совокупному населению на 163,7%, - уточнили в Управлении. - За неделю вирус свиного гриппа подтвержден у 168 человек.

По данным на 25 декабря, отправлены на карантин 285 классов в школах и 77 групп в детсадах. Полностью закрыты две школы и один детсад.