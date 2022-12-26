Пенсионер из Рыбинска перевел мошенникам 10 миллионов рублей

В Рыбинске возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Фото: Полина Вачнадзе

В Рыбинске возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере». 69-летний местный житель отдал жуликам более 10 миллионов рублей.

Около месяца назад будущая жертва аферистов увидела в Интернете рекламу торговой площадки, которая давала возможность принять участие в инвестиционных проектах и получить доход. Мужчина отправил заявку, указал номер своего телефона.

Только этого и ждали мошенники. Они позвонили рыбинцу и взяли его в оборот. На протяжении месяца они звонили пенсионеру, «консультировали» его и каждый раз убеждали переводить деньги на покупку криптовалюты, нефти и газа.

- Мужчина выполнил все указания звонивших и перевел им более 10 миллионов рублей. Но после того, как он сказал звонившим, что деньги закончились, «консультанты» перестали выходить на связь, - рассказали в пресс-службе УМВД по Ярославской области. Расследование уголовного дела продолжается.