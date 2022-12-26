В Ярославской области вырастет плата за проезд в пригородных электричках

С 1 января 2023 года повысится стоимость проезда в ярославских электричках. Фото: Полина Вачнадзе

В Ярославской области с 1 января 2023 года повысится стоимость проезда в пригородном железнодорожном транспорте. Пассажирам придется платить 3 рубля 88 копеек за километр, это на 32 копейки больше, чем сейчас.

Вырастет цена билета на экспресс-поезд «Чайка», который курсирует между Ярославлем и Рыбинском. Проезд в одну сторону с 1 января будет стоить уже не 240, а 260 рублей.

С нового года увеличится и стоимость проезда в общественном транспорте городов Ярославской области. В Ярославле билеты подорожают с 28 до 32 рублей.