В Ярославле «Волшебный троллейбус» сделал свой первый рейс

В Ярославле 25 декабря в свой первый в этом году рейс вышел «Волшебный троллейбус». ФОТО: страница Артема Молчанова ВКонтакте

В Ярославле 25 декабря в свой первый в этом году рейс вышел «Волшебный троллейбус». На нем прокатились ребята из детского дома «Чайка».

Сказочное путешествие с волшебными героями началось от вокзала Ярославль Главный. Юные пассажиры проехали по улице Свободы до театра имени Федора Волкова, а затем тем же маршрутом вернулись обратно. На протяжении всей поездки выступали аниматоры с песнями, танцами и фокусами, а в койне Дед Мороз со Снегурочкой вручили подарки.

«Волшебный троллейбус» будет ходить по Ярославлю до 15 января. Стоимость билета – 300 рублей, правда, в продаже их уже нет.