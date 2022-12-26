В Ярославле перед Новым годом резко потеплеет до плюсовых температур

1 января ожидаются сильный снег и сильный дождь, туман. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ярославле минусовая температура вот-вот сменится на плюсовую. В понедельник и вторник столбики термометров вряд ли поднимутся выше -9 градусов. А вот в среду, по прогнозам синоптиков Центра «Фобос», в регион прорвутся согретые Гольфстримом воздушные массы и температура станет расти.

Сегодня днем ожидается переменная облачность, -9..-11, ветер слабый. Давление заметно выше нормы. Ночью переменная облачность, температура -14..16.

27 декабря небольшой снег, сильный туман; ночью -14..16, днем -7..-9, ветер юго-восточный, умеренный.

28 декабря ожидается переменная облачность, сильный снег, сильный туман; ночью и днем -2..-4, ветер слабый.

29 декабря вновь переменная облачность, небольшой снег; ночью и днем -1..-3, ветер южный, умеренный.

30 декабря небольшой снег, сильный туман; ночью -1..+1, днем +1..+3, ветер юго-западный, умеренный.

31 декабря вновь небольшой снег, сильный туман; ночью и днем +1..+3, ветер юго-западный, умеренный.

1 января ожидаются сильный снег и сильный дождь, будет туманно. Ночью 0..+2, днем +1..+3. Поднимется ветер, его порывы будут достигать 16 метров в секунду.