В Рыбинске прошло НаШествие Дедов Морозов Фото: Администрация Рыбинска

В Рыбинске вчера, 24 декабря, прошло НаШествие Дедов Морозов. Главный новогодний волшебник приехал из Великого Устюга, прошелся по городу и поздравил местных жителей с наступающими праздниками. Церемония зажжения огней на главной елке города главным Дедом Морозом стала неотъемлемой традицией. Этот год – не стал исключением.

В администрации города рассказали, что новогоднее чудо подарил праздничный вечер юному рыбинцу Тимофею. Мальчик принял участие в городской акции «Елка желаний», загадав зажечь огни на елочке вместе с главным Дедом Морозом. Его желание исполнилось.

- В этом году мы изменили формат НаШествия с массового мероприятия на локальные праздники в микрорайонах, направленные именно на детей. Для меня идеальный Новый год – семейный, добрый и обязательно детский, - подчеркнул глава Рыбинска Дмитрий Рудаков.

Рыбинцы водили хороводы, а также устроили автомобильный флешмоб, составив из машин новогоднюю елку.