В Ярославле каток на Советской площади откроется позже назначенной даты Фото: Мэрия Ярославля

В Ярославле каток на Советской площади должны были открыть 25 декабря. Однако совсем не новогодняя погода внесла свои коррективы – из-за того, что температура воздуха стремится к нулю и сейчас на улице теплее, чем обычно в последние дни декабря – торжественное открытие площадки пришлось отложить.

Бесплатный каток на Советской площади планируют открыть 28 декабря. Правда, пока на среду также не обещают холода, но ночами уже будет больше -10 градусов.

Попасть на каток можно будет по ранее забронированному билету.