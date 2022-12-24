Прокуратура Ярославской области взыскала с семи осужденных 44,5 миллиона рублей

С семи жителей Ярославской области взыскали 44,5 миллиона рублей. Фото: Полина Вачнадзе

С семи жителей Ярославской области, которые в мае прошлого года были осуждены за незаконную банковскую деятельность, взыскали 44,5 миллиона рублей. В суд обратился заместитель прокурора региона.

- Судом установлено, что с марта 2018 года по декабрь 2019 года осужденные осуществляли незаконное кассовое обслуживание юридических лиц, удерживая в свою пользу вознаграждение за проведенные операции. В соответствии с положениями законодательства сделка, совершенная с целью заведомо противной основам правопорядка, ничтожна. Все полученное сторонами по такой сделке подлежит взысканию в доход государства, - сообщили в прокуратуре Ярославской области.

Суд удовлетворил иск прокурора и взыскал в казну РФ все деньги, полученные преступниками незаконным путем. На имущество осужденных наложен арест.