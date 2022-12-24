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НовостиОбщество24 декабря 2022 10:03

В центре Ярославля хотят сделать остановку, похожую на пагоду

Многим ярославцам эта идея пришлась не по душе
Полина Вачнадзе
Ярославцам остановка напомнила китайскую пагоду.

Ярославцам остановка напомнила китайскую пагоду.

Фото: Мэрия Ярославля

На градостроительном совете в мэрии города обсудили внешний вид остановки общественного транспорта, которую планируют поставить на Красной площади, у здания МЧС. Изначально остановку планировали сделать в виде пожарной машины, но этот вариант не нашел поддержки. Тем более, что похожая уже есть в Иванове.

Зато члены градостроительного совета одобрили проект, который по цветовому и архитектурному решению схож со зданием Управления МЧС. Правда, многим ярославцам эта остановка напомнила восточную пагоду. Кроме того, они сочли ее непрактичной и не современной. Но есть и такие горожане, которые полностью поддержали проект.

Новая остановка на Красной площади Ярославля может появиться уже в следующем году.