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НовостиОбщество23 декабря 2022 14:02

В Рыбинске с 1 января повысят стоимость проезда в общественном транспорте

Теперь он будет стоить 28 рублей
Анастасия ГОЛУБЕВА
В Рыбинске с 1 января повысят стоимость проезда в общественном транспорте

В Рыбинске с 1 января повысят стоимость проезда в общественном транспорте

Фото: Администрация Рыбинска

В Рыбинске с 1 января повысят стоимость проезда в общественном транспорте. Теперь оплата будет составлять 28 рублей, а в троллейбусе останется прежней – 26 рублей. Помимо этого, с нового года изменится стоимость льготных месячных проездных билетов, которая составит 580 рублей.

- Согласно экспертному заключению областного департамента увеличились экономически обоснованные затраты на перевозку пассажиров автомобильным транспортом: увеличение стоимости ГСМ, запасных частей. Необходимость повышения тарифа на 2 рубля подтверждена. В случае с троллейбусами оснований у экспертов для повышения проезда не нашлось, - пояснили в отделе транспорта и связи, - сообщили в администрации Рыбинска.