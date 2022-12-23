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НовостиОбщество23 декабря 2022 13:21

МЧС предупредило ярославцев о мокром снеге и гололедице

Непогода продержаться сутки
Анастасия ГОЛУБЕВА
МЧС предупредило ярославцев о мокром снеге и гололедице

МЧС предупредило ярославцев о мокром снеге и гололедице

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

МЧС предупредило ярославцев о непогоде 23 декабря. Мокрый снег и плюсовая температура продержатся в течение суток. К понедельнику столбик термометра должен опуститься до -8 градусов днем и -12 ночью.

- В течение суток 23 декабря по Ярославской области и Ярославлю ожидаются небольшие, местами умеренные осадки, преимущественно в виде мокрого снега. В отдельных районах налипание мокрого снега, гололед. На дорогах местами гололедица. Возможен сход снега с крыш, - сообщили в региональном отделении МЧС.