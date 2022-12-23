МЧС предупредило ярославцев о мокром снеге и гололедице Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

МЧС предупредило ярославцев о непогоде 23 декабря. Мокрый снег и плюсовая температура продержатся в течение суток. К понедельнику столбик термометра должен опуститься до -8 градусов днем и -12 ночью.

- В течение суток 23 декабря по Ярославской области и Ярославлю ожидаются небольшие, местами умеренные осадки, преимущественно в виде мокрого снега. В отдельных районах налипание мокрого снега, гололед. На дорогах местами гололедица. Возможен сход снега с крыш, - сообщили в региональном отделении МЧС.