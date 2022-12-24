В полиции наградили ярославца, который помог задержать водителя, напавшего на сотрудника ГИБДД с ножом

Арсену Согомоняну от руководства регионального Управления МВД вручена благодарность и ценный подарок. Фото: УМВД по Ярославской области

В ярославском Управлении ГИБДД наградили Арсена Согомоняна. Это тот самый мужчина, который в начале декабря стал свидетелем задержания неадекватного водителя на улице Добрынина в Ярославле. Мужчина-спортсмен не растерялся и помог полицейским обезвредить пьяного дебошира с ножом.

- Арсену Согомоняну от руководства регионального Управления МВД вручена благодарность и ценный подарок. Врио начальника УГИБДД Александр Иереев выразил участнику происшествия слова благодарности за проявленную гражданскую позицию и оказание помощи сотрудникам патрульно-постовой службы, - сказали в пресс-службе регионального УМВД.

Вечером 2 декабря полицейские выехали на ДТП, произошедшее на улице Добрынина. Во время оформления аварии водитель «Чери» начал вести себя агрессивно, достал нож и пытался им ударить сотрудника ГИБДД в шею. Полицейский выстрелил в воздух, это пьяного водителя не остановило, но зато привлекло внимание Арсена.

Молодой человек со спины подошел к неадекватному ярославцу и, применив прием борьбы, повалил мужчину на землю. Дальше обезвредить водителя не составило труда. Его доставили в отделение полиции. За управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения и за появление в общественном месте в состоянии опьянения составлены протоколы. По статье о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов возбуждено уголовное дело.