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НовостиОбщество23 декабря 2022 12:31

В Ярославле шесть специальных машин чистят ливневки от снега

Четыре бригады работают в круглосуточном режиме
Полина Вачнадзе
В Ярославле усилена расчистка ливневок от снега.

В Ярославле усилена расчистка ливневок от снега.

Фото: Мэрия Ярославля

В Ярославле усилена расчистка ливневок от снега. Об этом на своей странице в соцсетях сообщил мэр города Артем Молчанов.

- Плюсовая температура уже несколько дней держится в Ярославле. Как следствие – начинают образовываться лужи. Специалисты предприятия ГиоГС знают все проблемные места города. Они перешли на круглосуточный режим работы и начали прочистку еще ночью, - отчитался градоначальник.

Чистят ливневки четыре бригады: около 20 человек и шесть машин спецтехники. Они работают и по своему плану, и по заявкам от ярославцев.

В комментариях к посту мэра горожане заметили, что лужи не начали образовываться, а давно уже образовались, и работу по очистке ливневок надо было начинать раньше.