В Ярославле загорелся автобус №56

В Ярославле на ходу загорелся автобус. Скриншот с видео, группа "Ярославль LIVE" ВКонтакте

Днем 23 декабря на Липовой горе загорелся автобус №56. По данным ГУ МЧС по Ярославской области, пожар начался в моторном отсеке.

Водитель быстро выпустил всех пассажиров и начал тушить пожар. Ему на помощь, по словам очевидцев, пришли и другие водители. Спасатели на место ЧП прибыли буквально через пару минут.

- Все живы, а водила молодец. Всех высадил, а потом пытался тушить, - пишут в группе «Ярославль LIVE».

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