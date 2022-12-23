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НовостиОбщество23 декабря 2022 10:33

Росавиация продлила запрет на полеты из Ярославля в Краснодар

До 2 января ограничены полеты в 11 аэропортов страны
Полина Вачнадзе
Росавиация вновь продлила режим временного ограничения полетов в 11 аэропортов страны.

Росавиация вновь продлила режим временного ограничения полетов в 11 аэропортов страны.

Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Росавиация вновь продлила режим временного ограничения полетов в 11 аэропортов страны. Он будет действовать до 2 января.

Закрыты воздушные гавани Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Гелденджика, Курска, Липецка, Ростова-на_дону, Симферополя, Элисты. Отменены рейсы в Краснодар, куда ранее летали самолеты из Ярославля.

- Остальные аэропорты Российской Федерации работают штатно, - сообщили в Росавиации.