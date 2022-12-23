Росавиация продлила запрет на полеты из Ярославля в Краснодар

Росавиация вновь продлила режим временного ограничения полетов в 11 аэропортов страны. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Росавиация вновь продлила режим временного ограничения полетов в 11 аэропортов страны. Он будет действовать до 2 января.

Закрыты воздушные гавани Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Гелденджика, Курска, Липецка, Ростова-на_дону, Симферополя, Элисты. Отменены рейсы в Краснодар, куда ранее летали самолеты из Ярославля.

- Остальные аэропорты Российской Федерации работают штатно, - сообщили в Росавиации.