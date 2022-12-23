В Ярославской областной Думе уменьшится число депутатов

Число депутатов Ярославской Думы уменьшится до 46. Фото: Ярославская областная дума

Региональное заксобрание приняло изменения в Устав Ярославской области, согласно которым в следующем созыве будет уже не 50, а 46 депутатов.

- За последние 10 лет в Ярославской области изменилось количество избирателей. Соответственно мы пропорционально уменьшаем количество депутатов Ярославской областной Думы и считаем, что это правильно и обоснованно, - сказал заместитель председателя Думы Антон Капралов.

Кроме того, предложено изменить соотношение и порядок избрания депутатов облдумы. Если ранее 25 парламентариев избирались по партийным спискам и 25 – по одномандатным округам, то теперь соотношение будет 12 к 34 соответственно.

- В данном случае мы повышаем ответственность депутата за конкретные территории. Люди, приходя на избирательный участок, будут знать, кто персонально представляет их интересы в Ярославской областной Думе, - пояснил Антон Капралов.