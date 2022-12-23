С улиц Ярославля, на которых установили парковку по четным и нечетным дням, эвакуируют машины

С 21 декабря на улицах Советской, Андропова, Депутатской и Нахимсона введена парковка по четным и нечетным числам. Фото: Мэрия Ярославля

С 21 декабря на улицах Советской, Андропова, Депутатской и Нахимсона введена парковка по четным и нечетным числам. Вчера, 22 декабря, сотрудники Госавтоинспекции и ДГХ проверили, как ярославские водители соблюдают новые правила стоянки на центральных улицах.

В итоге с Депутатской эвакуировали несколько автомобилей. Их владельцам придется заплатить штраф 1,5 тысячи рублей, а также оплатить услуги по перемещению и хранению машин.

Подобные рейды по центру Ярославля станут регулярными. Улицы включены в маршрут движения транспортных средств, оборудованных автоматическим комплексом фиксации административных правонарушений.

- Это нужно, чтобы они на регулярной основе проводили патрулирование данных улиц. В автоматическом режиме будут выписаны штрафы на владельцев транспортных средств, которые оставили свои машины под запрещающими знаками, - сказал первый заместитель директора ДГХ Дмитрий Сергеев.

Введение парковки по четным и нечетным числам – мера, необходимая для того, чтобы полностью убрать снег с центральных улиц Ярославля. Припаркованные и днем, и ночью автомобили этому процессу мешали.