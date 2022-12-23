Ярославль
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Ярославль
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ярославль
+2°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество23 декабря 2022 7:50

В Ярославской области открылся пятый газозаправочный модуль

Он будет обслуживать транспорт, работающий на метане
Полина Вачнадзе
В Ярославской области открылся пятый газозаправочный модуль, который будет обслуживать транспорт, работающий на метане.

В Ярославской области открылся пятый газозаправочный модуль, который будет обслуживать транспорт, работающий на метане.

Фото: Правительство Ярославской области

В Ярославской области открылся пятый газозаправочный модуль, который будет обслуживать транспорт, работающий на метане. Чаще всего этим топливом заправляется общественный транспорт и такси.

- В этом году мы получили федеральную субсидию на две заправки, в следующем планируем получить федеральные средства еще не менее чем на три газозаправочные станции, - сообщила директор департамента транспорта Татьяна Черемных.

Проект реализуется на основе соглашения о сотрудничестве между региональным правительством и ПАО «Татнефть». Поддержку инвестору оказывает Корпорация развития Ярославской области. Создано девять рабочих мест для жителей Ярославля и Ярославского района.

В ближайшее время в регионе планируется запустить в эксплуатацию еще две новые газозаправочные станции. Объекты уже находятся в высокой степени готовности.