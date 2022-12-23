В Ярославской области открылся пятый газозаправочный модуль, который будет обслуживать транспорт, работающий на метане. Фото: Правительство Ярославской области

В Ярославской области открылся пятый газозаправочный модуль, который будет обслуживать транспорт, работающий на метане. Чаще всего этим топливом заправляется общественный транспорт и такси.

- В этом году мы получили федеральную субсидию на две заправки, в следующем планируем получить федеральные средства еще не менее чем на три газозаправочные станции, - сообщила директор департамента транспорта Татьяна Черемных.

Проект реализуется на основе соглашения о сотрудничестве между региональным правительством и ПАО «Татнефть». Поддержку инвестору оказывает Корпорация развития Ярославской области. Создано девять рабочих мест для жителей Ярославля и Ярославского района.

В ближайшее время в регионе планируется запустить в эксплуатацию еще две новые газозаправочные станции. Объекты уже находятся в высокой степени готовности.