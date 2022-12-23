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НовостиОбщество23 декабря 2022 6:43

В Ярославле ищут 17-летнюю девушку в розовом пуховике

Людмила исчезла 22 декабря
Полина Вачнадзе
Девушку нашли днем 23 декабря. ФОТО: группа "ЯрСпас" ВКонтакте

Девушку нашли днем 23 декабря. ФОТО: группа "ЯрСпас" ВКонтакте

В Ярославле идут поиски 17-летней Людмилы Б.. Девушка пропала вчера, 22 декабря. Как сообщают волонтеры «ЯрСпас», девушка ушла из дома в Ленинском районе города.

На вид Людмиле 17 лет, рост 158 сантиметров, среднего телосложения, светло-русые волосы, серые глаза.

Была одета в розовый пуховик, серую шапку, синие джинсы, белые кроссовки.

Если вы знаете, где находится девушка или видели ее, сообщите в полицию (02, 102, 112) или на горячую линию «ЯрСпас» (8-910-964-08-38).

Обновление информации в 15:40 23 декабря: волонтеры сообщили, что девушка нашлась.