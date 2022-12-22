Ярославские следователи приняли участие в совещании по вопросам кибербезопасности

В Москве под руководством председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина прошло совещание, посвященное вопросам противодействия киберпреступности.

В Москве под руководством председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина прошло совещание, посвященное вопросам противодействия киберпреступности и применения цифровых технологий при расследовании преступлений. В мероприятии приняли участие сотрудники СКР по Ярославской области.

По словам главы СК, киберпространство сегодня используется и для вовлечения молодежи в различные радикальные движения, и для обмана пожилых людей. И если в 2020 году в России при помощи сети Интернет было совершено 11,5 тысяч преступлений, то за 10 месяцев этого года - уже 13 тысяч. Но выросло и число раскрытых уголовных дел, увеличилась и сумма, которую удалось возместить потерпевшим еще на стадии следствия.

С учетом высокой актуальности проблемы Александр Бастрыкин предложил сформулировать основные направления будущей программы развития Следственного комитета в IT-сфере с использованием исключительно отечественных технологий.

Сотрудники центрального аппарата предложили заключить соглашения о сотрудничестве с компаниями, которые работают в сфере информационных технологий. Возможности, которыми они располагают, значительно помогают следствию в расследовании преступлений.

В рамках развития цифровизации ведомства участники совещания обсудили инициативу создания единого криминалистического учета электронных следов. Подобная база позволит улучшить взаимодействие между следователями из разных регионов, в случае если одни и те же лица совершали преступления в нескольких субъектах РФ.

Участники совещания отметили необходимость законодательного уточнения ряда категорий. Актуальным остается вопрос о закреплении в уголовно-процессуальном законодательстве статуса цифровой валюты и механизма наложения ареста на нее. Именно этот финансовый инструмент все чаще выступает способом оплаты между соучастниками преступлений.

На совещании уделено значительное внимание и подготовке кадров, специализирующихся на расследовании киберпреступлений. Предложено создать портал, содержащий необходимую литературу, методические рекомендации для такой работы.