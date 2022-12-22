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НовостиЗдоровье22 декабря 2022 14:15

Одну из больниц Ярославля могут передать медицинскому университету

Об этом рассказал ректор ЯГМУ Александр Хохлов
Полина Вачнадзе
Одна из больниц Ярославля может быть передана Ярославскому государственному медицинскому университету.

Одна из больниц Ярославля может быть передана Ярославскому государственному медицинскому университету.

Фото: Антон ФОКИН

Одна из больниц Ярославля может быть передана под управление Ярославского государственного медицинского университета. О такой возможности на пресс-конференции рассказал новый ректор ЯГМУ Александр Хохлов.

- Все врачи останутся на своих местах, но клиника будет усилена профессорско-преподавательским составом университета. Планируется привнести цифровые технологии, науку и кадры, - пояснил новый ректор университета.

Окончательное решение пока не принято, как и не выбрана больница. По словам Александра Хохлова, если идея будет воплощена в реальность, для пациентов клиники повысится доступность и качество медицинской помощи, в том числе - от узких специалистов.