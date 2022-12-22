Одну из больниц Ярославля могут передать медицинскому университету

Одна из больниц Ярославля может быть передана Ярославскому государственному медицинскому университету. Фото: Антон ФОКИН

Одна из больниц Ярославля может быть передана под управление Ярославского государственного медицинского университета. О такой возможности на пресс-конференции рассказал новый ректор ЯГМУ Александр Хохлов.

- Все врачи останутся на своих местах, но клиника будет усилена профессорско-преподавательским составом университета. Планируется привнести цифровые технологии, науку и кадры, - пояснил новый ректор университета.

Окончательное решение пока не принято, как и не выбрана больница. По словам Александра Хохлова, если идея будет воплощена в реальность, для пациентов клиники повысится доступность и качество медицинской помощи, в том числе - от узких специалистов.