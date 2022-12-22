Ярославский художник пригласил всех желающих создать снежного кролика. ФОТО: страница Сергея Марценко ВКонтакте

Ярославский художник пригласил всех желающих создать вместе с ним снежного кролика. Сергей Марценко каждый год радует жителей Твериц и гостей города новогодними символами из снега. Сейчас мужчине стало тяжелее создавать такие масштабные фигуру в одиночку, и он попросил помощи у ярославцев.

- Друзья, хочется не нарушать традиции и сделать новую снежную композицию в год кролика, но иногда возраст и травмы не дают мне этой возможности – осуществить вовремя свою задумку. Чтобы еще раз порадовать жителей Твериц и гостей города новой работой, большая просьба, кто может откликнуться и помочь в собирании снега, а возможно и в создании скульптуры, на улице Союзная, 71 <…>, заранее благодарю, - написал на своей странице Сергей Марценко.