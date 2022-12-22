Ярославец задолжал собственной дочери почти 200 тысяч рублей Фото: Даниил ОПАРИН

В Ярославле 31-летний мужчина признан виновным по статье «Неуплата средств на содержание детей».

Ранее суд постановил, что местный житель должен выплачивать алименты своей несовершеннолетней дочери. Однако отец больше года игнорировал эту обязанность, не давая деньги на содержание собственного ребенка. Долг накопился приличный – около 190 тысяч рублей.

- При этом ранее он был привлечен к административной ответственности за неуплату алиментов. В ходе судебного заседания обвиняемый вину признал в полном объеме, в содеянном раскаялся. Суд с учетом позиции государственного обвинителя суд назначил виновному наказание в виде 4 месяцев исправительных работ с удержанием 5% в доход государства. Приговор вступил в законную силу, - сообщили в прокуратуре Ярославской области.