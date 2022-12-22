Ярославец ударом ножа убил свою знакомую Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ярославле 20 декабря в квартире на Тутаевском шоссе нашли тело 43-летней женщины с признаками насильственной смерти.

Ранее местная жительница со своим 39-летним соседом выпивали в компании общих знакомых. В какой-то момент между приятелями завязалась ссора – злоумышленник хотел, чтобы женщина ушла из квартиры, но она этого не сделала. Тогда мужчина схватился за нож и ударил им соседку в живот.

- В результате полученной травмы, потерпевшая скончалась на месте. По данному факту СКР по Ярославской области возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Подозреваемый задержан. В настоящий момент проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Следователем решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении подозреваемого, - сообщили в пресс-службе ведомства.