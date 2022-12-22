На трассе М-8 в Даниловском районе произошло два ДТП с участием семи машин

С разницей в 15 минут на одном участке дороги произошли две аварии. Фото: УМВД по Ярославской области

Сегодня утром «Комсомольская правда Ярославль» сообщала о ДТП в Даниловском районе, из-за которого на трассе М-8 образовалась пробка. Как уточнили в пресс-службе УМВД по Ярославской области, с разницей в 15 минут на одном участке дороги произошли две аварии.

- В 08:50 на 313-м километре столкнулись три машины – «Мерседес», «Хендай» и бензовоз МАН. Пострадавших нет. Около 09:05 произошло еще одно ДТП с участием четырех машин: «Рено Сандеро», «Шевроле Круз», «Лада Гранта» и «Рено Логан», - рассказали в полиции.

Травмы получила пассажир «Шевроле», 64-летняя женщина. Ее госпитализировали в больницу.