В Угличском районе нашли тело насмерть замерзшей женщины

В Ярославской области на берегу Волги нашли труп женщины.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
На берегу реки Волги в селе Золоторучье Угличского района обнаружили труп женщины. Внешних признаков насильственной смерти на теле не было.
Личность погибшей уже установлена – женщине 40 лет, она проживала в Угличе, как оказалась в селе, сейчас выясняется.
- Угличским межрайонным следственным отделом проводится проверка. Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы для определения точной причины смерти, - сообщили в пресс-службе СКР по Ярославской области.
По информации, полученной КП-Ярославль от очевидцев, в момент смерти женщина была пьяна. Скорее всего, она уснула в сугробе и замерзла.