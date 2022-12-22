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НовостиПроисшествия22 декабря 2022 8:16

В Угличском районе нашли тело насмерть замерзшей женщины

Следователи проводят проверку
Полина Вачнадзе
В Ярославской области на берегу Волги нашли труп женщины.

В Ярославской области на берегу Волги нашли труп женщины.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

На берегу реки Волги в селе Золоторучье Угличского района обнаружили труп женщины. Внешних признаков насильственной смерти на теле не было.

Личность погибшей уже установлена – женщине 40 лет, она проживала в Угличе, как оказалась в селе, сейчас выясняется.

- Угличским межрайонным следственным отделом проводится проверка. Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы для определения точной причины смерти, - сообщили в пресс-службе СКР по Ярославской области.

По информации, полученной КП-Ярославль от очевидцев, в момент смерти женщина была пьяна. Скорее всего, она уснула в сугробе и замерзла.