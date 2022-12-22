В Ярославле построят ледяной лабиринт

В Юбилейном парке строят ледовый лабиринт. Скриншот с видео, страница Артема Молчанова ВКонтакте

В Юбилейном парке Ярославля заканчивают стоить ледовый лабиринт. Рабочие прямо на месте заливают формы водой, а как только лед застывают, складывают его в конструкции.

Часть лабиринта уже готова. По словам автора проекта ярославца Евгения Германа, полностью завершат работы к Новому году.

- Получается, позабытую на 20 лет традицию устанавливать ледяные фигуры и горки в Ярославле можно считать возобновленной! У кого остались старые фотографии городков изо льда, делитесь в комментариях, - написал на своей странице ВКонтакте мэр города Артем Молчанов.

Правда, это новогоднее развлечение будет платным, что уже вызвало недовольство у ярославцев.

- Идея хорошая, а то, что это будет платно очень плохо. Вспомните, какие ледяные городки строили у ТЮЗа. Там тоже люди работали, но все было бесплатно, - пишет под постом мэра Александр Абакумов.