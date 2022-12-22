На территории Ярославской области в 2022 году выявлено 4 случая бешенства

В 2022 году в Ярославской области зарегистрировано 4 случая заболевания животных бешенством (собака, енотовидная собака, крыса, лиса) в 4 муниципальных образованиях.

Во всех случаях установлены ограничительные мероприятия (карантин). По состоянию на 14.12.2021 в связи с завершением проведения государственной ветеринарной службой противоэпизоотических мероприятий по бешенству в 2 случаях ограничительные мероприятия (карантин) отменены.

Бешенство – вакциноконтролируемое зоонозное вирусное заболевание. На этапе появления клинических симптомов его летальность составляет 100 %. Передача вируса бешенства людям почти в 99 % случаев происходит от домашних собак. При этом бешенством могут болеть не только домашние, но и дикие животные. Инфекция передается людям и животным через укусы или царапины, обычно посредством слюны.

В настоящее время резервуаром вируса бешенства в природе на территории Ярославской области является красная лисица и енотовидная собака, в популяции которых вирус может поддерживаться неопределенно долго. От численности и плотности населения этих животных зависят масштабы и интенсивность эпизоотий. Но следует помнить, что бешенством болеют все млекопитающие животные, в том числе сельскохозяйственные и дикие травоядные (лоси, кабаны, олени и др.), которые могут являться потенциально больными бешенством, при этом, не проявляя признаков агрессии.