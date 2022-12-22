Россельхознадзор возобновляет реализацию подтвердивших качество лекарственных препаратов

Управление Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям, по информации Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору, сообщает, что на основании пункта 37 Порядка осуществления выборочного контроля качества лекарственных средств для ветеринарного применения, утвержденного приказом Россельхознадзора от 13.06.2018 № 605 (зарегистрирован Минюстом России 20.07.2018, регистрационный № 51655), и в связи с предоставлением производителем положительных экспертных заключений на лекарственные препараты «Габивит-Se®» (серия 40222, срок годности 02.2023) производства ООО «НПК Асконт+» (Московская область) и «Раствор йода спиртовой 5%» (серия 60, срок годности 06.2025) производства ООО «ТД «БиАгро» (Владимирская область) Россельхознадзором принято решение о возобновлении обращения указанных серий.

Россельхознадзором принято решение о возобновлении обращения серии лекарственного препарата «Комплекс В" (серия Р-005, срок годности 06.2023) производства «Industrial Veterinaria, S.A. a LIVISTO company» (Испания) в связи с приведением маркировки первичной потребительской упаковки в соответствие со статьей 46 Федерального закона от 12.04.2010 № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств».