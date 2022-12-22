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НовостиОбщество22 декабря 2022 4:05

Ярославцев предупредили о большом снегопаде 22 декабря

На протяжении всего дня будет идти мокрый снег
Полина Вачнадзе
ГУ МЧС по Ярославской области опубликовало предупреждение о непогоде 22 декабря.

ГУ МЧС по Ярославской области опубликовало предупреждение о непогоде 22 декабря.

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

ГУ МЧС по Ярославской области опубликовало предупреждение о непогоде 22 декабря.

- В течение суток по региону и Ярославлю ожидаются осадки, преимущественно в виде мокрого снега, налипание мокрого снега, гололед, возможен сход снега с крыш, на дорогах гололедица, - уточнили в ведомстве.

Такая погода может стать причиной чрезвычайных ситуаций. Возможно увеличение числа аварий на дорогах, перебои в работе транспорта, обрывы ЛЭП и линий связи.