Ярославцев предупредили о большом снегопаде 22 декабря

ГУ МЧС по Ярославской области опубликовало предупреждение о непогоде 22 декабря. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

ГУ МЧС по Ярославской области опубликовало предупреждение о непогоде 22 декабря.

- В течение суток по региону и Ярославлю ожидаются осадки, преимущественно в виде мокрого снега, налипание мокрого снега, гололед, возможен сход снега с крыш, на дорогах гололедица, - уточнили в ведомстве.

Такая погода может стать причиной чрезвычайных ситуаций. Возможно увеличение числа аварий на дорогах, перебои в работе транспорта, обрывы ЛЭП и линий связи.