В аварии на Ленинградском проспекте в Ярославле пострадали четыре человека

В аварии травмы получили водитель легкового автомобиля и три пассажира. Фото: ГУ МЧС по Ярославской области

Вечером 21 декабря у дома №130 на Ленинградском проспекте в Ярославле произошло ДТП. Водитель легкового автомобиля «Шевроле Лачетти» врезался в стоящий грузовик МАЗ.

По данным пресс-службы регионального УМВД, пострадали четыре человека – все из легковушки.

- 36-летний водитель и два пассажира, мужчины 41 года и 35 лет, с травмами госпитализированы. Еще один 29-летний пассажир «Шевроле» нуждается в амбулаторном лечении, - уточнили в полиции.

Сейчас сотрудники Госавтоинспекции разбираются в обстоятельствах аварии.