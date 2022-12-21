Жительница Тутаева во время ссоры чуть не убила собственного брата Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жительница Тутаева подозревается в покушении на убийство собственного брата.

Ранее в квартире на улице Луначарского в Тутаеве между 41-летним мужчиной и его сестрой завязалась ссора. Женщина обвинила брата в том, что он плохо относится к ее дочери. Злоумышленница схватилась за нож и вонзила его в шею родственнику.

- Мужчина выжил, так как незамедлительно обратился за медицинской помощью, которая своевременно ему была оказана. Женщина задержана. Решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении подозреваемой. В ближайшее время ей будет предъявлено обвинение. В настоящий момент следователями устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщили в пресс-службе СКР по Ярославской области.