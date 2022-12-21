Ярославль
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Ярославль
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ярославль
-5°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество21 декабря 2022 14:31

У маршрута №152 Рыбинск-Арефино изменится расписание

Для удобства пассажиров автобус будет приезжать на 20 минут позже
Анастасия ГОЛУБЕВА
У маршрута №152 Рыбинск-Арефино изменится расписание

У маршрута №152 Рыбинск-Арефино изменится расписание

Фото: Правительство Ярославской области

На межмуниципальном маршруте Рыбинск-Арефино изменится расписание. С 22 декабря автобус будет приезжать на остановку «Арефино» в 6:40 – на 20 минут позже, чем сейчас.

– Решение о корректировке расписания движения автобуса из Арефина в Рыбинск в утреннее время было принято для удобства пассажиров, которые едут из села на учебу, работу и по различным делам в Рыбинск, – отметила директор департамента транспорта Ярославской области Татьяна Черемных.