У маршрута №152 Рыбинск-Арефино изменится расписание Фото: Правительство Ярославской области

На межмуниципальном маршруте Рыбинск-Арефино изменится расписание. С 22 декабря автобус будет приезжать на остановку «Арефино» в 6:40 – на 20 минут позже, чем сейчас.

– Решение о корректировке расписания движения автобуса из Арефина в Рыбинск в утреннее время было принято для удобства пассажиров, которые едут из села на учебу, работу и по различным делам в Рыбинск, – отметила директор департамента транспорта Ярославской области Татьяна Черемных.