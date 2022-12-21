В Ярославле вырастет плата за детские сады

С 1 января день пребывания ребенка в детсаду будет обходиться родителям в 180 рублей. Фото: Мэрия Ярославля

Со следующего года в Ярославле повысится размер платы за детские сады. За 12-часовое пребывание детей под присмотром воспитателей с 1 января 2023-го родители будут платить 180 рублей день. То есть, на 24 рубля больше, чем сейчас.

- Присмотр и уход за детьми в дошкольных образовательных учреждениях – это целый комплекс мер, таких как заработная плата обслуживающего и учебно-вспомогательного персонала, оплата содержания помещения, коммунальных платежей, хозяйственные расходы, приобретение мягкого инвентаря. Эти расходы производятся за счет средств бюджета Ярославля, – пояснили ГТРК «Ярославия» в мэрии города.

По сути, родители малышей оплачивают только их питание.