В Кирилло-Афанасиевском монастыре Ярославля отремонтировали монументальную живопись Фото: Правительство Ярославской области

В Ярославле в церкви Кирилла и Афанасия закрепили и отремонтировали монументальную живопись. Сейчас продолжается реставрация фасадов церкви Спаса Нерукотворного и других зданий на территории монастыря.

– Работы проводятся лицензированной организацией на основании согласованной проектной документации и позволяют сохранить уникальные элементы памятников, – отметила директор департамента охраны объектов культурного наследия Ярославской области Наталья Грушевская. – На всех этапах осуществляется авторский надзор, что позволяет контролировать качество выполняемых мероприятий.

Все ремонтные работы планируют завершить в 2023 году.