В Рыбинске 24 декабря закроют проезд по Волжской набережной

24 декабря в центре Рыбинске пройдет НаШествие Дедов Морозов. Для безопасности участников по Волжской набережной в районе Красной площади введут ограничения для автомобилистов.

- С 14:00 до 18:00 временно будет прекращено движение по Волжской набережной от улицы Фроловской до улицы Стоялой, - сообщили в администрации города.

На общественный транспорт данные ограничения не распространяются.

Кроме того, 24 декабря с полуночи до 14:00 запрещено оставлять машины на участке Волжской набережной от улицы Фроловской до Рыбинского музея-заповедника.