В Ярославскую область придут ледяные дожди

В Ярославской области вновь пройдут ледяные дожди Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Ярославской области вновь пройдут ледяные дожди, предупреждают синоптики Центра «Фобос». Причина этого погодного явления – очередной атлантический циклон.

- В течение дня замерзающие осадки охватят довольно большую территорию. На улицах начнет расти слой наледи. Увы, такая погод на Русской равнине – надолго, - предупредили в «Фобосе».

Сегодня, 21 декабря, устойчивый минус еще держится, но уже завтра днем потеплеет до +1 градуса. В четверг, 22 декабря, ожидается сильный снег и сильный туман, ночью и днем -1..+1.

В пятницу переменная облачность, небольшой снег, сильный туман; ночью и днем +1..+3, ветер южный, сильный, порывы до 15 метров в секунду.

24 декабря в течение суток на фоне пониженного давления переменная облачность, небольшой снег, сильный туман; ночью и днем 0..+2, ветер южный, умеренный.

В воскресенье вновь переменная облачность; ночью и днем -6..-8, ветер слабый.