Хоккейный клуб «Локомотив» продлил контракт с Игорем Никитиным. ФОТО: ХК "Локомотив"

Хоккейный клуб «Локомотив» продлил контракт с главным тренером основной команды Игорем Никитиным. Об этом сообщили в пресс-службе клуба.

- Новое соглашение рассчитано на два года и будет действовать до конца сезона 2024/2025 годов, - говорится в сообщении.

Игорь Никитин стал главным тренером «Локомотива» в сентябре 2021 года, сменив на этом посту Андрея Скабелку. Ранее Никитин занимал должность главного тренера команды ЦСКА.