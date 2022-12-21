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НовостиОбщество21 декабря 2022 9:02

В Рыбинске 9 января откроется новый детский сад

Ему дали название «Маленькая страна»
Полина Вачнадзе
В микрорайоне Прибрежный Рыбинска 9 января откроется детский сад.

В микрорайоне Прибрежный Рыбинска 9 января откроется детский сад.

Фото: Администрация Рыбинска

В микрорайоне Прибрежный Рыбинска 9 января откроется детский сад. Он рассчитан на 240 малышей, но пока примет 80 ребят.

- Есть надежный запас для развития Прибрежного. Подрядчик по гарантии полностью переделал дренажную систему, завершил другие работы. В начале декабря новое дошкольное учреждение получило лицензию, - сказал глава Рыбинска Дмитрий Рудаков.

Детский сад будет носить название «Маленькая страна».