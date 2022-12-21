В Рыбинске 9 января откроется новый детский сад

В микрорайоне Прибрежный Рыбинска 9 января откроется детский сад.
Фото: Администрация Рыбинска
В микрорайоне Прибрежный Рыбинска 9 января откроется детский сад. Он рассчитан на 240 малышей, но пока примет 80 ребят.
- Есть надежный запас для развития Прибрежного. Подрядчик по гарантии полностью переделал дренажную систему, завершил другие работы. В начале декабря новое дошкольное учреждение получило лицензию, - сказал глава Рыбинска Дмитрий Рудаков.
Детский сад будет носить название «Маленькая страна».