В Рыбинске 9 января откроется новый детский сад

В микрорайоне Прибрежный Рыбинска 9 января откроется детский сад. Фото: Администрация Рыбинска

В микрорайоне Прибрежный Рыбинска 9 января откроется детский сад. Он рассчитан на 240 малышей, но пока примет 80 ребят.

- Есть надежный запас для развития Прибрежного. Подрядчик по гарантии полностью переделал дренажную систему, завершил другие работы. В начале декабря новое дошкольное учреждение получило лицензию, - сказал глава Рыбинска Дмитрий Рудаков.

Детский сад будет носить название «Маленькая страна».