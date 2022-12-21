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НовостиОбщество21 декабря 2022 7:54

В Переславле простятся с погибшим командиром мотострелкового полка

Рядовой Денис Караваев получил смертельные ранения в ходе СВО
Полина Вачнадзе
Во время специальной военной операции на Украине погиб уроженец Ярославской области рядовой Денис Караваев.

Во время специальной военной операции на Украине погиб уроженец Ярославской области рядовой Денис Караваев.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Во время специальной военной операции на Украине погиб уроженец Ярославской области рядовой Денис Караваев.

Прощание с рядовым пройдет завтра, 22 декабря, в Переславле-Залессокм, в церкви Александра Невского. Начало церемонии – в 11:00.

- Семья погибшего получит материальную помощь в соответствии с указом губернатора Ярославской области, - сообщили в правительстве региона.