В Переславле простятся с погибшим командиром мотострелкового полка

Во время специальной военной операции на Украине погиб уроженец Ярославской области рядовой Денис Караваев.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Во время специальной военной операции на Украине погиб уроженец Ярославской области рядовой Денис Караваев.
Прощание с рядовым пройдет завтра, 22 декабря, в Переславле-Залессокм, в церкви Александра Невского. Начало церемонии – в 11:00.
- Семья погибшего получит материальную помощь в соответствии с указом губернатора Ярославской области, - сообщили в правительстве региона.