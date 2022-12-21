В Переславле простятся с погибшим командиром мотострелкового полка

Во время специальной военной операции на Украине погиб уроженец Ярославской области рядовой Денис Караваев. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Во время специальной военной операции на Украине погиб уроженец Ярославской области рядовой Денис Караваев.

Прощание с рядовым пройдет завтра, 22 декабря, в Переславле-Залессокм, в церкви Александра Невского. Начало церемонии – в 11:00.

- Семья погибшего получит материальную помощь в соответствии с указом губернатора Ярославской области, - сообщили в правительстве региона.