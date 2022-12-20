В Ярославской области 14,5 тысяч детей находятся на карантине из-за ОРВИ и гриппа

По данным департамента образования региона на 20 декабря, на карантине находятся 14 582 ребенка. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Ярославской области из-за ОРВИ и гриппа продолжают уходить на карантин классы в школах и группы в детских садах. По данным департамента образования региона на 20 декабря, на карантине находятся 14 582 ребенка: 12 672 школьника и 1910 воспитанников детсадов.

Полностью закрыты на карантин четыре школы: две в Ярославле, по одной в Переславле и Мышкине. Не работают два детских сада – в Переславле детсад «Малыш», в Мышкине детсад «Петушок».

Не учатся школьники 510 классов и воспитанники 96 групп детских садов.