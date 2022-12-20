Ярославль
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Ярославль
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ярославль
-5°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество20 декабря 2022 14:11

В Ярославской области 14,5 тысяч детей находятся на карантине из-за ОРВИ и гриппа

Департамент образования опубликовал данные на 20 декабря
Полина Вачнадзе
По данным департамента образования региона на 20 декабря, на карантине находятся 14 582 ребенка.

По данным департамента образования региона на 20 декабря, на карантине находятся 14 582 ребенка.

Фото: Евгения ГУСЕВА

В Ярославской области из-за ОРВИ и гриппа продолжают уходить на карантин классы в школах и группы в детских садах. По данным департамента образования региона на 20 декабря, на карантине находятся 14 582 ребенка: 12 672 школьника и 1910 воспитанников детсадов.

Полностью закрыты на карантин четыре школы: две в Ярославле, по одной в Переславле и Мышкине. Не работают два детских сада – в Переславле детсад «Малыш», в Мышкине детсад «Петушок».

Не учатся школьники 510 классов и воспитанники 96 групп детских садов.