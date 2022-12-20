В Рыбинске под поездом погиб мужчина Фото: Василий Вахрин

Вчера, 19 декабря, на железнодорожной станции Рыбинска произошла трагедия. Там под поездом погиб 40-летний мужчина. Следователи разбираются во всех обстоятельствах.

- Следователем произведен осмотр места происшествия, подвижного состава, опрошены очевидцы произошедшего, назначены необходимые экспертизы, организован комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств, причин и условий, приведших к трагедии, - сообщили в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.