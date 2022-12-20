Главой Брейтовского района вновь избран Андрей Петров

Главой Брейтовского района Ярославской области избран Андрей Петров. ФОТО: страница Михаила Евраева ВКонтакте

Главой Брейтовского района Ярославской области избран Андрей Петров. С переизбранием на новый срок его поздравил губернатор региона Михаил Евраев.

- Андрей Валентинович уже почти 10 лет руководит самой удаленной от центра области территорией. Под его началом район развивается, наращивает социально-экономические показатели. При этом остается самым экологичным районом с большими перспективами в сфере АПК, перерабатывающего производства, туризма, - написал руководитель региона в соцсетях.

Михаил Евраев пожелал Андрею Петрову и дальше успешно работать на благо района и в интересах его жителей.