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НовостиОбщество20 декабря 2022 10:37

В Ярославле проходит международная выставка роботов «Робопарк»

Ярославцы могут погрузиться в мир инновационных технологий от Google, KEYi Tech, Beijing Canny Unisrobo Technology, Suzhou Pangolin Robot, Promobot и других ведущих компаний – в городе проходит выставка роботов «Робопарк»
Все развлечения будут дополнены разнообразными мастер-классами для детей. ФОТО предоставлено организаторами выставки

Все развлечения будут дополнены разнообразными мастер-классами для детей. ФОТО предоставлено организаторами выставки

Вся выставка разделена на несколько зон. Можно узнать о сервисах будущего, познакомиться с миром виртуальной и дополненной реальности, увидеть разные поколения высокотехнологичных роботов и аутентичный театр роботов, а также научиться искусству пилотирования коптера.

- Все роботы и технологии, представленные на выставке, уже используют международные корпорации, такие как NASA, Google, Tesla, Ozon. Когда-то будущее было далеко. Теперь мы сами умеем его создавать, - рассказывают организаторы мероприятия.

Все развлечения будут дополнены разнообразными мастер-классами для детей. Юные посетители создадут уникальный ароматный слайм, или даже миниатюру Эйфелевой башни, которая станет необыкновенным подарком для себя и близких. Робопарк - место, где будет интересно как детям, так и взрослым.

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