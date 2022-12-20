В Ярославле проходит международная выставка роботов «Робопарк»

Все развлечения будут дополнены разнообразными мастер-классами для детей. ФОТО предоставлено организаторами выставки

Вся выставка разделена на несколько зон. Можно узнать о сервисах будущего, познакомиться с миром виртуальной и дополненной реальности, увидеть разные поколения высокотехнологичных роботов и аутентичный театр роботов, а также научиться искусству пилотирования коптера.

- Все роботы и технологии, представленные на выставке, уже используют международные корпорации, такие как NASA, Google, Tesla, Ozon. Когда-то будущее было далеко. Теперь мы сами умеем его создавать, - рассказывают организаторы мероприятия.

Все развлечения будут дополнены разнообразными мастер-классами для детей. Юные посетители создадут уникальный ароматный слайм, или даже миниатюру Эйфелевой башни, которая станет необыкновенным подарком для себя и близких. Робопарк - место, где будет интересно как детям, так и взрослым.

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