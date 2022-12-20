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НовостиОбщество20 декабря 2022 10:20

В центре Ярославля вводится парковка по четным и нечетным числам

Ограничения начнут действовать с 21 декабря
Полина Вачнадзе
В центре Ярославля с 21 декабря будут действовать новые правила парковки автомобилей.

В центре Ярославля с 21 декабря будут действовать новые правила парковки автомобилей.

Фото: Мэрия Ярославля

В центре Ярославля с 21 декабря будут действовать новые правила парковки автомобилей.

- На участке улиц Советская, Андропова, Депутатской и Нахимсона вводится ограничение стоянки транспортных средств по четным и нечетным числам месяца, - сообщили в пресс-службе мэрии города.

Вопрос введения парковки по четным и нечетным числа месяц назад обсуждали на общегородском совещании. Таким образом городские власти будут бороться с сугробами на дорогах.