В центре Ярославля вводится парковка по четным и нечетным числам

В центре Ярославля с 21 декабря будут действовать новые правила парковки автомобилей. Фото: Мэрия Ярославля

В центре Ярославля с 21 декабря будут действовать новые правила парковки автомобилей.

- На участке улиц Советская, Андропова, Депутатской и Нахимсона вводится ограничение стоянки транспортных средств по четным и нечетным числам месяца, - сообщили в пресс-службе мэрии города.

Вопрос введения парковки по четным и нечетным числа месяц назад обсуждали на общегородском совещании. Таким образом городские власти будут бороться с сугробами на дорогах.