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НовостиОбщество20 декабря 2022 9:47

На Волжской набережной в Ярославле проложат лыжню

Она будет проходить по нижнему ярусу
Полина Вачнадзе
В Ярославле, на Волжской набережной, проложат лыжную трассу.

В Ярославле, на Волжской набережной, проложат лыжную трассу.

Фото: Мэрия Ярославля

В Ярославле, на Волжской набережной, проложат лыжную трассу. Начало сделают у Речного вокзала, далее лыжня по нижнему ярусу набережной пройдет до Стрелки и повернет обратно к вокзалу.

По словам заместителя начальника управления по физической культуре и спорту Александра Зайцева, трассу будут поддерживать в рабочем состоянии в зависимости от погодных условий.

В этом году лыжные трассы планируют сделать во всех районах Ярославля. Возможно, что появятся они и в парках. Но этот вопрос еще прорабатывается, уточнили в мэрии.