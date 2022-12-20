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НовостиОбщество20 декабря 2022 6:59

В правительстве Ярославской области установили «Елку желаний»

Чиновники могут исполнить новогодние желания детей из многодетных и малообеспеченных семей, сирот и пожилых людей
Полина Вачнадзе
В здании правительства Ярославской области установили «Елку желаний».

В здании правительства Ярославской области установили «Елку желаний».

Фото: Правительство Ярославской области

В здании правительства Ярославской области установили «Елку желаний», украшенную шарами. Каждый шарик – это новогоднее желание детей из малообеспеченных или многодетных семей, детей-инвалидов и сирот, а также пожилых людей.

Первым роль Деда Мороза исполнил глава региона Михаил Евраев. Он снял с елки три шара. В них – заветные мечты Артема из Ростова, Таисии и Семена из Ярославля.

Артем, который активно занимается спортом, попросил в подарок мини-спорткомплекс для домашних тренировок, Таисия мечтает о фотоаппарате мгновенной печати, а Семен – о домашнем астропланетарии.

–Мы приглашаем присоединиться к акции депутатов, глав муниципальных образований, промышленников, бизнесменов – всех неравнодушных людей, кто хочет сделать хорошее и доброе дело в канун Нового года, – сказал Михаил Евраев.

В Ярославской области акция «Елка желаний» проводится с 2018 года. За это время были исполнены мечты почти 60 тысяч ярославских ребят и пожилых людей.